Çin MB döviz cinsinden zorunlu karşılık oranını düşürdü

Çin Merkez Bankası, finansal kuruluşların rezerv olarak tutmaları gereken döviz miktarını bu yıl ilk kez azaltacağını ve bunun da yuanın son dönemdeki düşüş hızını yavaşlatmayı amaçladığını bildirdi.

Çin MB açıklamasına göre, 15 Eylül'den itibaren yabancı para zorunlu karşılık oranı 200 baz puan düşürülerek yüzde 6'dan yüzde 4'e indirilecek.

Yapılacak bu indirim ile Çin'in Temmuz sonunda 821,8 milyar dolar olan döviz mevduatından 16,4 milyar dolar serbest kalacak.

Çin MB, aldığı kararın amacının "finansal kurumların döviz fonlarını kullanma kabiliyetini geliştirmek" olduğunu söyledi.

Mizuho Bank'ın Asya FX stratejisti Ken Cheung, "FX zorunlu karşılık oranı indirimi, Çin'in yeni parasal genişleme turu devam ederken yuanın değer kaybı baskısını hafifletmeye yardımcı olacak. İndirim, ekonomiyi canlandırmak için daha fazla faiz indirimi için daha fazla politika alanı kazandıracak" dedi.