Beklenmedik şekilde büyüdü: Çin’de imalat sektörü aktivitesi arttı

Çin'in imalat aktivitesi Ağustos ayında beklenmedik bir şekilde genişleyerek imalat sektöründeki daralmanın sonuna yaklaşılmış olabileceğine dair cesaret verici işaretlere destek verdi.



Caixin imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ağustos ayında Şubat ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Temmuz ayında 49,2 puan ile daralmaya işaret eden imalat PMI, Ağustos ayında 50 puan olan başa baş seviyesinin üzerine çıkarak 51,0 seviyesinde gerçekleşti.

Caixin anketine göre, imalatçılar artan piyasa talebi sayesinde hem üretim hem de toplam sipariş alımlarında artış bildirdi. Satışlardaki artış, yeni ihracat siparişlerindeki derinleşen düşüşlerle tezat oluşturarak, daha güçlü iç talebin büyümenin ana kaynağı olduğunu gösteriyor.

Bu arada planlanan şirket genişlemeleri sektördeki istihdam artışını destekledi ve Mart 2010'dan bu yana en hızlı istihdam yaratma oranına yol açtı. Birikmiş iş hacmi art arda üçüncü ayda da sınırlı bir artış gösterdi. Yüksek sıcaklıklar ve seller nedeniyle fabrikaların geçici olarak kapanmasının tamamlanmamış iş yükünü artırdığı bildirildi.

Caixin Insight Group ekonomistlerinden Wang Zhe, "İleriye baktığımızda, mevsimsel etkiler yavaş yavaş azalacak, ancak yetersiz iç talep ve zayıf beklentiler sorunu daha uzun bir süre kısır döngü oluşturabilir" dedi.