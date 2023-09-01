ECB üyesinden faiz mesajı

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Robert Holzmann, Euro Bölgesi'nde enflasyonun öngörülenden daha ısrarcı seyrettiğini ve AMB'nin bu nedenle faiz artışlarına bu ay ara vermemesi gerektiğini söyledi.

China Global Television Network'e konuşan Holzmann, 14 Eylül'deki AMB toplantısına işaret ederek, mevduat faizinde yüzde 4'e çıkmanın "önemli" olacağını ve "sinyal etkisi" sağlayacağını belirtti.

Holzmann, "En geç 2025'te faiz indirimine gideceğimizi umuyorum" dedi.

AMB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos'a göre de banka eylül kararı için hala bazı verileri görmek istiyor. Guindos, "Ekonomik büyümeye ilişkin tahminler haziran ayındaki tahminlerimizden daha kötü, enflasyon tahminleri ise haziran ayındaki tahminlerimize benzer" diye konuştu.