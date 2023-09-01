Apara Ekonomi ABD'den enflasyon risklerinin azaldığına dair sinyal
Giriş Tarihi: 1.9.2023 09:02

ABD'den enflasyon risklerinin azaldığına dair sinyal

ABD’den enflasyon risklerinin azaldığına dair sinyal

Dallas Fed’in ayrıştırarak hazırladığı "trimmed mean PCE" verisi, ABD'de enflasyon risklerinin azaldığına dair sinyal veriyor.

Dallas Fed'in tüketici harcamalarından uç noktaları ayrıştırarak hazırladığı "trimmed mean PCE" verisi, ABD'de enflasyon risklerinin azaldığına dair sinyal veriyor.

Dallas Fed tarafından açıklanan verilere göre, uç noktaları çıkarılmış tüketici harcamaları endeksi(PCE) Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı. Bir önceki ay artış hızı yüzde 2,5'ten yüzde 2,6'ya revize edildi.

Aynı ayda PCE verisi yüzde 2,5'ten yüzde 2,6'ya çıkarken, gıda ve enerji hariç çekirdek PCE yüzde 2,6 olarak kaldı.

Uç noktaları çıkarılmış PCE enflasyonu beklentisi 6 ay sonrası için yüzde 4,1'den yüzde 3,5'e, bir yıl sonrası için yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi.

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ABD'den enflasyon risklerinin azaldığına dair sinyal
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