Beklentilerden farklı geldi: Çin’de imalat sektörü daraldı

Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan resmi imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ağustos ayında Temmuz ayındaki 49,3 puandan 49,7 puana geriledi. Son 4 aydır daralan resmi imalat PMI'nın Ağustos ayında 49,4 puana düşmesi bekleniyordu.

İmalat PMI, Çin ekonomisinin Pekin yönetiminin ortaya koyduğu yüzde 5 civarında büyüme hedefini kaçırması riskinin arttığına işaret eden bir veri oldu.

TD Securities stratejisti Alex Loo, "Belki de yetkililerin son politika destek önlemlerinden sonra imalatçılar arasındaki duyarlılıkta bir dip gördük," dedi. Loo, üretimde bir sıçrama yaşandığını ve yeni siparişler alt endeksinin Mart ayından bu yana ilk kez büyümeye işaret ettiğini de vurguladı.

Ağustos ayında imalat dışı PMI bir miktar düşüş gösterse de büyümeye işaret etmeye devam etti. Temmuz ayında 51,5 olan imalat-dışı PMI, Ağustos ayında 51,0 ile 50 puan olan başabaş seviyşesinin üzerinde kaldı.

Çin'de Ağustos ayında resmi bileşik PMI; 51,3 seviyesinde gerçekleşti.