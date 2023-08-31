Bakan Şimşek: Refah artışı tüm kesimlerle paylaşılacak

Türkiye ekonomisinin nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğine ilşikin performansı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, GSYH 2023 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,8 arttı. Bakan Şimşek büyüme rakamlarını değerlendirdi.
BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN DİKKAT ÇEKEN BÜYÜME YORUMU
Türkiye ekonomisi büyüme rakamları açıklandı. Buna göre 2023 yılı ikinci çeyrekte GSYH beklentileri aşarak yüzde 3.8 büyüme kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"GÜÇLÜ BÜYÜME PERFORMANSI DEVAM EDİYOR"
Sıkı küresel finansal koşullar ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 daralan küresel ticarette rağmen deprem felaketinin ekonomik etkilerini telafi etmeye çalıştığımız yılın ikinci çeyreğinde ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam etmiştir.
Böylece net dış talep büyümeyi sınırlandırmıştır. Öte yandan ekonominin üretken kapasitesinin artırılması açısından önem arz eden yatırım harcamaları yüzde 5,1 artmıştır. Hedefimiz büyümenin güçlü olmasının yanı sıra, aynı zamanda dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasıdır.
"DIŞSAL ŞOKLARA KARŞI KIRILGANLIĞI AZALTACAĞIZ"
İç ve dış talep dengesinin yeniden tesisi için tedbirler almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Kaynakların tüketimden çok; yatırım, istihdam, üretim ve ihracata aktarılmasını önceliklendiriyoruz. Bu tedbirler neticesinde ekonomimizin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltmayı hedefliyoruz.
Şeffaf, tutarlı ve uluslararası normlara uygun politikalar sayesinde güvenin temin edilmesi ile öngörülebilirlik artırılacaktır.
Öngörülebilirlik, sürdürülebilir büyümenin sağlanması için gereken yatırım ve istihdam artışında kritik önem taşımaktadır. Uyguladığımız politikaların makro finansal istikrar üzerindeki olumlu etkilerini görmeye başladık.
"REFAH ARTIŞI TOPLUMUN TÜM KESİMLERİ TARAFINDAN ADİL PAYLAŞILACAK"
Bu etkilerin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile sağlanacak refah artışının toplumun tüm kesimleri tarafından adil paylaşılması önceliğimizdir.