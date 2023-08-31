6 aydır artıyor: İngiltere’de araç üretimi yükseldi

İngiltere'de araç üretimi Temmuz ayında da arttı. Son 6 aydır artan araç üretimi Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,6 artışla 76 bin 451 adet oldu.

Bu artışa rağmen araç üretimi Temmuz 2019'un yüzde 29,4 gerilesinde kaldı.

SMMT İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes altı aylık büyümenin İngiliz otomobil üretiminin toparlanmakta olduğunu ve elektrikli modellerin giderek daha fazla hacim yaratmasıyla geleceğin daha olumlu olduğunu gösterdiğini söyledi.

Son teknoloji ürünü hibrid elektrikli (HEV), plug-in hibrid (PHEV) ve bataryalı elektrikli araçların (BEV) üretimi Temmuz ayında yaklaşık %74 artışla 30,180 adede ulaşarak üretilen her beş otomobilden neredeyse ikisini temsil etti.

Hawes, "Son yatırım duyuruları kuşkusuz sektörü güçlendirdi ancak küresel rekabet hala zorlu" dedi.