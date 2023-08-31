18 ayın en yükseği: İngiliz iş dünyasının ekonomiye güveni arttı

İngiltere'de son dönemde yapılan diğer anketlerdeki ekonomik yavaşlama işaretlerinin aksine, Lloyds Bank İş Barometresi güven ölçümü Ağustos ayında 10 puanlık bir artışla yüzde 41'e yükselerek Şubat 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

Lloyds Bank'ın kıdemli ekonomisti Hann-Ju Ho, "Bu ay ekonomik iyimserlikteki sıçrama öne çıkan nokta. Analizimiz, işletmelerin faiz oranlarının zirveye ulaşıyor olabileceği konusunda rahatladığını ve enflasyonla mücadele için alınan önlemlerin etkili olmaya başladığını umduğunu gösteriyor" dedi.

Yatırımcılar BoE'nin bu yıl, mevcut seviyesi olan %5,25'ten %5,75'e yükselmesini bekliyor.

Lloyds Bank anketi, firmaların işe alım niyetlerinin son 15 ayın en güçlü seviyesinde olduğunu ve personel ücretlerini artırmayı planlayan işletmelerin oranının, Lloyds'un 2018'de ücretleri sormaya başlamasından bu yana en yüksek seviyede olduğunu ve firmaların %30'unun %3'lük bir ücret artışı öngördüğünü gösterdi.

Lloyds, firmaların net %56'sının fiyatlarını artırmayı planladığını da söyledi.