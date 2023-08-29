ABD’de kredi kullanımları azaldı

ABD'de işletmelerin ekipman yatırımlarının finansmanı için kredi kullanımları Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azaldı.

Ekipman Leasing ve Finansman Birliği (ELFA) verilerine göre, ABD'de şirketler ekipman yatırımları için Temmuz ayında 9,9 milyar dolar tutarında yeni kredi, leasing ve kredi hattı anlaşması imzaladılar. 2022 Temmuz ayında bu rakam 10,1 milyar dolar olmuştu.

ELFA verilerine göre ekipman yatırımları için kredi onayları Temmuz ayında Haziran ayındaki yüzde 76,1'den yüzde 75,3 seviyesine geriledi.

ELFA'nın kar amacı gitmeyen bağlı ortaklığı Ekipman Leasing ve Finansman Vakfı tarafından hazırlanan güven endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 46,4'ten 50,4'e toparlandı.