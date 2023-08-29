4 ay sonra ilk kez: Japonya’da işsizlik oranı arttı

Japonya Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Temmuz ayında işsizlik oranı yüzde 2,7 oldu. Ekonomistler işsizlik oranının yüzde 2,5 seviyesinde kalacağını öngörüyorlardı.

Bu veri analistler tarafından hem Japonya Merkez Bankası(BoJ), hem de hükümet için endişe verici bir sinyal olarak değerlendirildi.

Aynı ayda iş bulunabilirlik rasyosu 1,30 seviyesinden 1,29 seviyesine indi. Bu rasyo her 100 iş arayan için 129 açık pozisyon olduğu anlamına geliyor. Piyasa beklentisi rasyonun aynı seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Çalışan sayısı Temmuz ayında bir önceki aya göre 100 bin azalırken, işsiz olanların sayısı 110 bin arttı.

Kendi isteği dışında işinden ayrılanların sayısında da 50 bin artış görüldü.

Rakamlar Japonya'da işsizliğin uluslararası standartlara göre hala düşük olduğunu gösterse de, Japon iş gücü piyasasında son zamanlarda yaşanan sıkışıklığın şimdilik zirveye ulaşmış olabileceğini gösteriyor. Bunun BoJ için bir sorun yaratabileceği ifade ediliyor.

BoJ, Temmuz ayı Görünüm Raporu'nda istihdamın artmaya devam edeceğini ve ücret baskılarının artacağını belirtti.