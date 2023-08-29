10 ayın en düşük seviyesi: İngiltere’de gıda enflasyonu geriledi

İngiltere'de Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından derlenen verilere göre mağaza fiyat enflasyonu Ağustos ayında bir önceki aydaki yüzde 7,6'dan Ekim 2022'den bu yana görülen en düşük seviye olan yüzde 6,9'a geriledi.

Mağaza fiyatlarındaki düşüşü gıda fiyatları öncülük etti. Ağustos'ta sona eren 12 ayda gıda fiyatları yüzde 11,5 arttı. Bu, Eylül 2022'den bu yana görülün en düşük artış oranı oldu. Temmuz'da fiyatlar yıllık yüzde 13,4 artmıştı.

Ağustos ayında mağaza fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.