İran uranyum zenginleştirmeye devam ediyor

İran'ın nükleer şefi Muhammed Eslami uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin parlamento tarafından belirlenen çerçevede devam ettiğini bildirdi.

Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini %60 oranında yavaşlattığına ilişkin haberlerin sorulduğu Eslami, ilgili bir yasaya atıfta bulunarak "Nükleer zenginleştirmemiz stratejik çerçeve yasasına dayalı olarak devam ediyor" dedi.

Bu ayın başlarında Wall Street Journal, İran'ın silaha yakın düzeyde zenginleştirilmiş uranyum biriktirme hızını önemli ölçüde yavaşlattığını ve stoklarının bir kısmını seyrelttiğini, bunun da ABD ile gerilimi azaltmaya ve İran'ın nükleer çalışmalarına ilişkin daha geniş kapsamlı görüşmeleri canlandırmaya yardımcı olabileceğini yazmıştı.