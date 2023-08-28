Apara Ekonomi İran uranyum zenginleştirmeye devam ediyor
Giriş Tarihi: 28.8.2023 08:54 Son Güncelleme: 28.8.2023 08:54

İran uranyum zenginleştirmeye devam ediyor

İran uranyum zenginleştirmeye devam ediyor

İran'ın nükleer şefi Eslami, İran'ın uranyum zenginleştirmeye parlamento tarafından belirlenen çerçevede devam ettiğini açıkladı.

İran'ın nükleer şefi Muhammed Eslami uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin parlamento tarafından belirlenen çerçevede devam ettiğini bildirdi.

Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini %60 oranında yavaşlattığına ilişkin haberlerin sorulduğu Eslami, ilgili bir yasaya atıfta bulunarak "Nükleer zenginleştirmemiz stratejik çerçeve yasasına dayalı olarak devam ediyor" dedi.

Bu ayın başlarında Wall Street Journal, İran'ın silaha yakın düzeyde zenginleştirilmiş uranyum biriktirme hızını önemli ölçüde yavaşlattığını ve stoklarının bir kısmını seyrelttiğini, bunun da ABD ile gerilimi azaltmaya ve İran'ın nükleer çalışmalarına ilişkin daha geniş kapsamlı görüşmeleri canlandırmaya yardımcı olabileceğini yazmıştı.

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İran uranyum zenginleştirmeye devam ediyor
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