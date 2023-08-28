Fransa üretimden alınan vergilerde 1 milyar euroya varan indirim yapacak

France Inter radyosuna konuşan Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'da yatırımları ve yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla önümüzdeki yıl üretimden alınan vergilerde 1 milyar euroya varan indirime gideceklerini söyledi.

Le Maire, Fransa'nın yeniden sanayileşmesini hızlandırmak ve Euro Bölgesi'ndeki benzerleriyle aynı çizgiye getirmek amacıyla önceki yıllarda yapılan vergi indirimlerine ek olarak, ticari KDV'de 2024 yılında 1 milyar Euro kesinti yapılacağını ifade etti.

Fransız hükümeti ticari KDV'ye 2027 yılına kadar kaldırmayı hedefliyor.

Le Maire açıklamasında, vergilerin çok hızlı bir şekilde düşürülmesinin daha yüksek faiz oranlarına, daha kötü bir kredi ortamına ve Fransız ekonomisine daha az yatırım yapılmasına yol açacağı konusunda da uyarıda bulunarak, "Hepimiz kaybederiz" diye konuştu.