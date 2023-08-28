Fitch’den revize: Avusturya’nın kredi notu görünümü yükseltildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Avusturya'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönlü revize etti.



Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "AA+" olarak teyit edildi.

Açıklamada, Avusturya'nın olarak doğal gaz kaynaklarına erişiminin artık Rusya'dan bağımsız olarak yönetilebilir olduğu belirtildi.

Bunlara bağlı olarak kredi notunun görünümü "negatif"den "durağan"a çıkarıldı.

Aynı gün takvimde yer alan S&P Global ve Moody's ise Ülke ile ilgili bir değerlendirme yayımlamadı.