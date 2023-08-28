Fed Başkanı ve ECB Başkanı enflasyon hedeflerini değiştirmedi

Fed ve ECB'nin uzun zamandır hedefledikleri yüzde 2'lik enflasyon hedefinde bir değişiklik olabileceği yönündeki düşünceler Cuma günü Powell ve Lagarde tarafından boşa çıkarıldı.

Kansas City Fed'in yıllık ekonomik sempozyumu için Jackson Hole, Wyoming'de bir araya gelen merkez bankacılara konuşan Fed Başkanı Jerome Powell ve ECB Başkanı Christine Lagarde enflasyonu %2'ye düşürme hedefinde bir değişiklik olmayacağını ortaya koydular.

Powell açılış konuşmasında "Yüzde 2 bizim enflasyon hedefimizdir ve öyle kalacaktır. Enflasyonu zaman içinde bu seviyeye indirmek için yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşmaya ve bunu sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Lagarde'de Powell gibi enflasyon hedefinen değiştirilmesine hayır dedi.

ECB Başkanı Lagarde, "Bir oyun oynuyoruz; kurallar var; oyunun kurallarını yarı yolda değiştirmeyin - yarı yolda olduğumuzu söylemiyorum, muhtemelen bundan biraz daha fazlası" dedi.

Lagarde, hedefin yükseltilmesinin enflasyon beklentilerini çıpalama çabalarını baltalayabileceğini ve çıpalanmış beklentilerin enflasyonu sınırlı tutmanın anahtarı olduğunu söyledi.