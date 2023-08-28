ECB Başkanı’ndan enflasyon açıklaması: Ücret verilerini izliyoruz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Bloomberg TV'ye verdiği demeçte enflasyon sinyali olarak çalışanların ücret seviyelerini takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Lagarde, "Ücretlerdeki gelişmelere çok ama çok dikkat edeceğiz çünkü ekonomide fiyatların yükseldiği en güçlü alanlardan biri hizmetler ve hizmetler emek yoğun bir sektör" dedi.

Kamuoyunun enflasyon beklentilerini %2'de tutmanın kritik önem taşıdığını belirten Lagarde, "Eğer sendikalar ve iş dünyası dernekleri enflasyonun nispeten kısa bir süre içinde %2'ye geri döneceğini takdir ederlerse, bununla tutarlı olmayacak ücret veya marj artışları yaparak enflasyonu daha fazla körüklemek istemeyeceklerdir" dedi.