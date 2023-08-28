Avro Bölgesi’nde şirket kredilerindeki büyüme devam ediyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), temmuz ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı. Buna göre, haziranda yıllık bazda yüzde 3 büyüyen şirket kredileri, geçen ay yüzde 2,2 arttı.

Haziranda yüzde 1,7 yükseliş kaydeden tüketici kredileri, temmuzda da yüzde 1,3 büyüdü.

Temmuzda M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 0,4 düşüşle analistlerin sabit kalacağı beklentisinin altında kaldı. Haziranda M3 para arzı, yüzde 0,6 artış kaydetmişti.

M3 para arzındaki düşüş, gelecekte enflasyonun artış hızının yavaşlayabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Banka kredi verileri, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecekteki faiz politikasını tasarlamasında önemli bir husus olarak kabul ediliyor. ECB, enflasyon oranını aşağı çekmek için faizleri artırarak kredi akışını ve dolayısıyla ekonomik faaliyetleri kısıtlamayı planlıyor.

Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 5,5 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 5,3 olarak ölçülmüştü.

Piyasalarda 2024'e kadar Avro Bölgesi'nde enflasyonun ECB'nin yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması bekleniyor.