Enflasyondaki düşüş etki etti: Tüketicilerin morali yükseldi

İngiltere'de tüketicilerin morali, düşük enflasyonun bireyleri kişisel mali görünümleri konusunda daha az karamsarlığa sürüklemesiyle toparlandı, ancak ekonominin geneline ilişkin endişeler nedeniyle genel anlamda zayıf bir algı oluştu.

İngiltere'de pazar araştırma şirketi GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi Temmuz ayında gördüğü üç ayın en düşük seviyesi olan -30'dan Ağustos ayında -25'e yükseldi. Bu Nisan'dan bu yana görülen en büyük yükseliş olsa da, 1794'ten bu yana yürütülen anketin ortalaması olan -10'un oldukça altında.

Piyasalarda beklenti endeksi -29 seviyesine doğru küçük bir artış göstereceği yönünde oluşmuştu.

GfK'nin Müşteri Stratejisi Direktörü Joe Staton, "Ülkenin mali nabzı hâlâ zayıf olsa da, Birleşik Krallık'taki tüketiciler için bu zorlu dönemde bu iyimserlik işaretleri memnuniyetle karşılanıyor" dedi.

Hanehalkının gelecek yıl için kişisel mali durumlarına ilişkin beklentileri -7'den -3'e yükseldi. Bu, enerji fiyatlarının yükseldiği ve hükümetin henüz sübvansiyon programını açıklamadığı bir yıl önceki -31 okumasının oldukça üzerinde.

İngiltere'de tüketici fiyatları 2022 yılı Ekim ayında yüzde 11,1 ile gördüğü 41 yılın en yüksek seviyesinden, Temmuz ayında yüzde 6,8'e kadar indi.