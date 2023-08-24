Paraguay MB faiz indirdi

Paraguay Merkez Bankası(BCP) tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 8,50'den yüzde 8,25'e çekildi. BCP, 2021 yılı Ağustos ayında başlayan ve 2022 Ekim ayında sona eren artırım sürecinde toplam 750 baz puan faiz artışı gerçekleştirdi. Ardından son 9 toplantıda faizde bir değişikliğe gidilmedi.

BCP, yüzde 4 enflasyon hedefine uyum sağlamak için en uygun önlemleri almak amacıyla yerel ve uluslararası ortamı, bunun enflasyon beklentileri üzerindeki etkilerini yakından izlemeye devam edeceğini açıkladı.

BCP'nin faiz indirim kararı oybirliğiyle alındı.

Paraguay'da tüketici fiyatları 2022 yılı Haziran ayında yüzde 11,5 ile zirveyi gördükten sonra düşüşe geçti ve en son Temmuz ayında yüzde 3,5 olarak açıklandı.