G20 ülkelerinin ihracatı düştü

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) tarafından yayınlanan rapora göre, 2023 yılı ikinci çeyreğinde G20 ülkelerinin ihracatında yüzde 3,1, ithalatında yüzde 2,0 düşüş yaşandı.

Bölgede ihracat 4 trilyon 542,5 milyar dolar, ithalat 4 trilyon 640,1 milyar dolar oldu. Bir önceki dönemde ihracat 4 trilyon 686,4 milyar dolar, ithalat 4 trilyon 733,1 milyar dolar seviyesindeydi. Böylece dış ticaret 97,6 milyar dolar açık verdi.

Ticaret hacminde düşüşün azalan küresel talep ve başka enerji olmak üzere emtia fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandığı belirtildi. Düşen enerji fiyatları, Kuzey Amerika'da değer açısından ticaretin azalmasına katkıda bulundu.

Hizmet sektöründe ihracat yüzde 0,2, ithalat yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

G20 ülkelerini, Türkiye, ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Avrupa Birliği, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya ve Suudi Arabistan'dan oluşuyor.