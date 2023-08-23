Japonya’da hizmet sektörü büyüdü

Au Jibun Bank'ın açıkladığı hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), hizmet sektöründeki "sağlam" büyümenin desteğiyle Ağustos ayında daha hızlı bir şekilde büyüdü.

Ülkenin flaş satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayındaki 52,2'ye kıyasla 52,6 olarak gerçekleşti.

Japonya'nın imalat PMI'ı üst üste üçüncü ayda da daralma bölgesindeydi ve 49,0'a ulaştı. Bu arada hizmet sektörü daha güçlü bir genişleme kaydetti ve sektörün PMI'ı 53,8'den 54,3'e yükseldi.

50'nin üzerinde bir veri genişlemeye, 50'nin altında bir okuma ise sektörde daralmaya işaret ediyor.