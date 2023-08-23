Japonya Başbakanı harcama artırma baskısı altında

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, salı günü benzin fiyatlarını sınırlayan sübvansiyonları durdurmaya yönelik eylül sonunda açıkladığı planlarından vazgeçerken, hanehalkları ile işletmelerin enflasyonla mücadele etmelerine yardımcı olmak için gelecek ay bir dizi önlem açıklama sözü verdi.

Alınan bu kararlarda, Kishida'nın anketlerdeki düşük onay oranları ile Japonya'da her yıl sonunda ek bütçe açıklama eğiliminin olduğu değerlendiriliyor. Ancak Kishida'nın harcamaları artırmaya yönelik bu son adımları, ekonomistlerin Japonya için 2023 büyüme tahminlerini yukarı çektiği bir döneme de denk geliyor.

Bu da ilave teşviklerin gerekliliğini tartışmalı hale getiriyor. Kishida'nın açıklaması, Japonya'nın 10 yıllık tahvil getirilerinin 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasından birkaç saat sonra geldi. Bu durum ülkenin halihazırda kaydedeğer seviyede bulunan borç yükü üzerinde ilave baskı yaratıyor.