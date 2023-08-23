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Giriş Tarihi: 23.8.2023 09:17

İngiltere'de BoE'ye 14,3 milyar GBP aktarıldı

İngiltere’de BoE’ye 14,3 milyar GBP aktarıldı

İngiltere'de parasal genişleme programında uğradığı kayıplar için BoE'ye 14,3 milyar GBP aktarıldı.

İngiltere'de hükümet, BoE'nin uyguladığı parasal teşvik programından kaynaklanan açıkları kapatmak amacıyla Temmuz ayında BoE'ye 14,3 milyar sterlin aktardı. Bu, BoE'ye bugüne kadar yapılan en büyük devlet transferi oldu.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından dün açıklanan resmi rakamlara göre, BoE'nin parasal genişleme önlemlerinden kaynaklanan kayıplar vergi mükelleflerine son 11 ayda yaklaşık 30 milyar sterline mal oldu.

BoE, ekonomiyi desteklemek için uygulamaya koyduğu parasal genişleme programı ile 2009-2021 yılları arasında 875 milyar Sterlin tutarından devlet tahvili satın aldı. Faiz oranları %2'nin altındayken parasal genişleme programı banka için kârlıydı ve bu kazançlar hükümete aktarılıyordu. BOE'nin ana faiz oranının %5.25'te olmasıyla birlikte, program artık ticari bankacılık sektörüne yapılan net ödemelerle birlikte ciddi şekilde zararda.

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İngiltere'de BoE'ye 14,3 milyar GBP aktarıldı
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