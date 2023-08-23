Euro Bölgesi’nde ekonomik aktivite 33 ayın en düşük seviyesinde

HCOB tarafından hazırlanan Euro Bölgesi satın alma yöneticileri bileşik endeksi (Bileşik PMI) Ağustos ayında Kasım 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Temmuz ayında 48,6 puandan Ağustos'ta 47,0 puana gerileyen bileşik PMI; pandemi dönemi dışarıda bırakıldığında bu seviyeyi en son Nisan 2013'te görmüştü.

Ağustos ayında imalat PMI 42,7 puanadan 43,7 puana toparlansa da daralmaya işaret etmeyi sürdürürken, hizmetler PMI 30 ayın en düşük seviyesi olan 48,3 puana düştü.

Flaş PMI verilerini yorumlayan Hamburg Commercial Bank Baş Ekonomisti Dr. Cyrus de la Rubia şunları söyledi:

"Avro Bölgesi'nin hizmet sektörü ne yazık ki Avro Bölgesi'nin zayıf performansıyla eşleşecek şekilde gerileme işaretleri gösteriyor.

Nitekim, hizmet şirketleri geçen yılın sonundan bu yana ilk kez faaliyetlerinin daraldığını bildirdiler. PMI rakamlarının GSYH tahminimizde dikkate alınması bizi şu sonuca götürmektedir. Euro bölgesi üçüncü çeyrekte %0,2 oranında daralacak.



ECB Başkanı Christine Lagarde, ekonominin daha yüksek ücretler ve daha düşük verimlilik oranlarıyla karşı karşıya kalabileceğinin, bunun daha yüksek enflasyona yol açacağı uyarısını yapmıştı. Görünüşe göre bu endişeler gerçeğe dönüşmek üzere, en azından büyük hizmet sektörü için. Zira bu sektörde girdi fiyatları ve dolayısıyla ücretler Ağustos ayında hızlanarak artmıştır. Bu arada, durgunlaşan istihdam azalan üretimle birleşerek kişi başına daha düşük üretimle sonuçlanır. Sonuç olarak, ECB Eylül ayında faiz artırım döngüsünü durdurma konusunda daha isteksiz olacaktır."