ABD’de yük taşımacılığında ters rüzgarlar: Temmuzda geriledi

Amerikan Kamyon Birliği'nden (ATA) yapılan açıklamaya göre, mevsimsel düzeltilmiş verilerle kamyon tonaj endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı.Bir önceki ay endeks yüzde 2,1 artış göstermişti.

ATA Baş Ekonomisti Bob Costello, "Yük taşımacılığında ters rüzgarlar Temmuz ayında da devam ederek, kamyon tonaj endeksini düşürdü." dedi.

Kamyon tonaj endeksi geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,2 aşağı geldi ve art arda beşinci ayda da düşüş yaşadı.

ABD'de kamyon taşımacılığı, toplam yurt içi taşımacılığının yüzde 72,2'sini oluşturuyor. 1970 yılından bu yana yayınlanan endeks, sözleşmeli navlun fiyatlarından hesaplanıyor.