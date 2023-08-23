ABD bankaları için yeni düzenlemeler geliyor

ABD'nin federal mevduat sigorta kurumu FDIC, üç yerel bankanın bu yılki iflaslarının ardından hazırlanan yeni düzenlemeleri içeren bir teklifi 29 Ağustos tarihinde duyurmaya hazırlanıyor.

Teklif, varlıkları 100 milyar dolar kadar düşük olan bankaların, batmaları halinde sermaye kayıplarını telafi etmeye yetecek büyüklükte uzun vadeli tahvil ihraç etmelerini kapsıyor.

FDIC ayrıca bu büyüklükteki bankaların varsayımsal kapanma planlarını desteklemesini sağlayacak bir yol haritası açıklayacağını duyurdu. Banka iflaslarının maliyetini kimin üstleneceği konusu, bu yılın başlarında ABD'nin, FDIC'nin Silikon Valley Bank ve Signature Bank'taki teminatsız olanlar da dahil olmak üzere tüm mevduatları karşılamasına izin vermek için sistemik risk istisnası denilen uygulamaya başvurmasının ardından tartışmalı hale geldi.

Bu karar, genellikle bir hesapta 250 bin dolara kadar karşılamak için kullanılan Mevduat Sigorta Fonu'na milyarlarca dolara mal olmuştu. FDIC Başkanı Martin Gruenberg, 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, uzun vadeli tahvil tamponunun sistem riski istisnası ihtiyacını ortadan kaldırarak fonun korunmasına yardımcı olacağını söylemişti.