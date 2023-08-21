Küresel piyasalarda gözler Powell’a çevrildi

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin'in ekonomik gidişatına ilişkin belirsizlikler, fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor. Fed'in hafta içi açıklanan Temmuz ayı toplantı tutanaklarında, enflasyonun Banka'nın uzun vadeli hedefinin hala oldukça üzerinde olduğuna işaret edilmesi dikkati çekti.

İş gücü piyasasının sıkı kalması nedeniyle çoğu katılımcının para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek önemli yukarı yönlü riskler görmeye devam ettiği belirtilen tutanaklarda, 2 üyenin geçen ayki kararda faiz oranlarının sabit bırakılmasını tercih ettiği bildirildi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağının öngörüldüğünü aktararak, yıl sonuna kadar yapılacak diğer iki toplantıya yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Fed yetkilileri, hafta boyunca yaptıkları açıklamalarda karışık sinyaller vermeyi sürdürürken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ilerlemeden memnun olduğunu ancak enflasyon oranının hala yüksek seviyede bulunduğunu kaydetti.

Banka'nın bir faiz indirimine çok uzak olduğunu belirten Kashkari, oranları daha fazla artırıp artırmayacaklarına karar vermek için verileri görmeleri gerektiğini ifade etti.

ABD, JACKSON HOLE'A KİLİTLENDİ

ABD'de pay piyasaları bu hafta negatif bir seyir izlerken, gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya çevrildi.

Kansas City Fed tarafından 1978'den bu yana düzenlenen, dünya genelinden merkez bankası başkanları, maliye bakanları ve akademisyenlerin katıldığı sempozyumda, genel olarak güncel küresel ekonomik durum ele alınırken, para politikasının geleceğine ilişkin değerlendirmeler ve olası politika adımlarına ilişkin yapılan yönlendirmeler de dikkati çekiyor.

Powell'ın açıklamalarında, Fed'in olası para politikası adımlarına ilişkin ipuçları beklenirken, söz konusu açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, yılbaşından bu yana yükseliş eğiliminde hareket ederek yatırımcısının yüzünü güldüren Bitcoin, geçen hafta SpaceX'in elinde bulundurduğu Bitcoinleri satmış olabileceğine ilişkin haber akışıyla sert düştü.

Analistler, söz konusu düşüşte Elon Musk'ın yönetimindeki SpaceX şirketinin varlıkları arasında bulunan Bitcoin'leri sattığına ilişkin haber akışının etkili olduğunu belirterek, Çin'in emlak devi olarak bilinen şirketi Evergrande'nin New York'ta iflas mahkemesine alacaklılardan korunma başvurusunda bulunmasının da piyasalarda endişeye sebep olduğunu bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi geötiğimiz hafta, haftalık bazda yüzde 2,13, Nasdaq endeksi yüzde 2,59 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

28 Ağustos ile başlayan haftanın veri takviminde, Salı günü ikinci el konut satışları ile Richmond Fed sanayi endeksi, Çarşamba günü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Perşembe günü Chicago ulusal aktivite endeksi ile dayanıklı mal siparişleri, Cuma günü Michigan Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek