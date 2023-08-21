İndirime gidildi: Birleşik Krallık’ta konut fiyatları düştü

Birleşik Krallık'ta emlak satıcıları, yükselen faiz oranlarının alıcıların alım gücü üzerinde baskı yarattığı ortamda, konutlar için talep ettikleri fiyatlarda Aralık ayından bu yana görülen en yüksek oranda indirime gittiler.

Rightmove tarafından derlenen verilere göre, konutlar için talep edilen ortalama fiyat bu ay yüzde 1,9 düşüşle 364.895 GBP seviyesine geriledi. Bu, 2018'den bu yana Ağustos ayında görülen en büyük düşüş oldu.

Imagine Property Group'un genel müdürü Mike Cole, "Piyasa, hareketli birkaç yılın ardından şu anda birçok kişi için zori. Satıcıların mevcut piyasa koşulları konusunda gerçekçi olmaları gerekiyor" dedi.

Konutlar için istenen fiyatlar şu anda Mayıs ayında görülen tepe noktasının yüzde 2, 8 bin GBP altındalar. Ancak Ağustos 2019 ile karşılaştırıldığında fiyatlar yüzde 19 yukarıda bulunuyorlar.