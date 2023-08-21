Almanya MB enflasyonun uzun süre yüksek seyretmesinden endişeli

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), yayınladığı aylık ekonomik raporunda "Enflasyon oranlarının yine de merkez bankaları tarafından hedeflenen oranların üzerinde daha uzun süre devam edeceği izlenimi oluştu. Özellikle, devam eden yüksek ücret baskıları enflasyonu kontrol altına almayı zorlaştırabilir" dedi.

Yüksek enflasyon ve sıkı bir işgücü piyasası göz önüne alındığında, ECB'nin %2'lik hedefinin geçmişte olduğu gibi ücret müzakerelerinde bir tür çıpa olmamasının potansiyel bir sorun olduğuna işaret eden Bundesbank, "Sendikaların enflasyon beklentileri uzun süre %2 hedefinin üzerinde kalırsa, bu para politikası açısından endişe verici olur. Bu durum, yüksek enflasyon oranlarının daha önce varsayılandan daha yerleşik hale gelmesi riskini arttıracaktır" ifadelerini kullandı.

Bundesbank raporunda, GSYH'nın üçüncü çeyrekte büyük ölçüde yatay seyredeceğini öngördüklerini belirtirken, özel tüketimin toparlanmakta olduğunu, ancak sanayide zayıflığın devam ettiğini de vurgulardı.