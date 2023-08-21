ABD’de yumuşak iniş umutları arttı

ABD'de National Association for Business Economics'in (NABE) düzenlediği ankete katılan ekonomistlerin yaklaşık yüzde 70'i Fed'in bir durgunluk yaratmadan enflasyonu yüzde 2 hedefine indirebileceği konusunda en azından biraz iyimser olduklarını belirtti. Bu tablo, kurumun mart ayında yayımladığı ankete göre önemli bir görüş değişikliğine işaret ediyor.

Dört katılımcının yaklaşık üçü, mevcut para politikasının doğru olduğu görüşünü aktarırken, bu, mart anketine göre yaklaşık yüzde 60 artışa işaret etti.

Ankete katılanların neredeyse dörtte üçü enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 3'ün üzerinde olacağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 56'sı, para politikasındaki değişikliklerin ekonomiyi etkilemesinin bir yıldan 18 aya kadar süreceğini ifade ediyor.