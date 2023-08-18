Japonya’da çekirdek enflasyon yavaşladı

Japonya'da petrol ürünlerinin dahil edildiği ancak taze gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek tüketici fiyat endeksi Temmuz yıllık yüzde 3,1 arttı. Ekonomistler Haziran ayında yüzde 3,3 olan çekirdek enflasyonun Temmuz'da yüzde 3,1 olmasını bekliyorlardı. Çekirdek enflasyonu 16 aydır BOJ'un yüzde 2'lik hedefinin üzerinde.
Taze gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon ise Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 4,3 arttı.
Norinchukin Araştırma Enstitüsü baş ekonomisti Takeshi Minami, "Veriler, gıda ve konaklama gibi hizmet sektörlerinde fiyat baskılarının arttığını teyit ederken, enerji dahil ithalat enflasyonu sakinleştiriyor" dedi.