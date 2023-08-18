Deneyimli yatırımcıdan Çin yorumu: Ekonomi modeli sahile vurdu

Deneyimli yatırımcı David Roche, Çin'in ekonomik modelinin "sahile vurduğunu" ve "bir daha kalkmayacağını", bunun da küresel piyasalar üzerinde büyük bir etkisi olacağını söyledi.



Independent Strategy'nin başkanı ve küresel stratejisti Roche, CNBC'nin "Squawk Box Europe" programına verdiği demeçte, küresel hisse senedi piyasalarının, imalatın gelişmekte olan piyasa ekonomilerini güçlendirmede oynadığı rolde uzun vadeli bir düşüşü fiyatlamakta başarısız olduğunu savundu.



1997'deki Asya krizinin ve 2008 küresel mali krizinin gelişimini doğru tahmin eden isimler arasında olan Roche, "Hepimiz içinde metalden çok hizmet olan mallar satın alıyoruz, dolayısıyla imalat üretimi bile hizmetlerle dolu" dedi.



Tarihsel olarak mamül mal ihraç eden ekonomilerin bu sektörde anlamlı bir büyüme yaratmakta zorlanacağını ve bunun da "halklarda büyük hayal kırıklıklarına, daha fazla jeopolitik soruna ve sokaklarda daha fazla isyana" neden olacağını iddia eden Roche, "Çin modeli açıkça sahile vurmuş durumda ve üzerinde çok sayıda eski delik var ve bir daha havalanmayacak," dedi.