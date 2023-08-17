Çin’in büyük kamu bankalarından yuana destek

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynakların Reuters'e yaptıkları açıklamalara göre, Çin'in önde gelen kamu bankaları yuanın hızlı değer kaybını durdurmak amacıyla bu hafta hem yurt içi hem de offshore spot döviz piyasalarında ABD doları sattılar.

Kaynaklara göre, kamu bankalarının offshore şubeleri bu hafta Londra ve New York işlem saatlerinde dolar satışı yaptılar.

Kamu bankalarının yurt içi döviz piyasalarında dolar dolar sattıklarını belirten kaynaklar, dolar satışının esas olarak "yuanın değer kaybının hızını kontrol etmek" için yapıldığını ifade ettiler.