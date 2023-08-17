Bakan Mehmet Şimşek’ten dikkat çeken büyüme açıklaması

"EKONOMİYE İLİŞKİN BEKLENTİLER OLUMLU"

Seçim sonrası azalan siyasi belirsizlik, para ve maliye politikasında attığımız adımlar Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileri olumlu etkilemeye başlamıştır.

Ülkemizin risk primi 700 baz seviyesinden 400 baz seviyesine gerilemiştir, bu daha makul maliyetlerle kaynak bulmasının önünü açmıştır. Ülkemizin eurobond tahvil faizlerinde 100 baz puan üzerinde düşüş olmuştur.

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşları ülkemiz için daha olumlu perspektif sunmaya başlamış, bir kurum bankacılık sektörümüzün görünümünü durağana yani yukarı yönlü değiştirmiştir.

Bankacılık sektörümüz yüksek aktif kalitesi, güçlü sermaye yapısı ile sağlıklı bir görünüme sahip. Sermaye piyasalarımıza fon akışı başladı. Finansal istikrarı daha da güçlendireceğiz. Bankacılık sektörünü tedirgin eden negatif faiz marjı dönemi de büyük ölçüde geri kalmıştır.