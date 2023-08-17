AMB üyesinden sınırlı faiz artışı mesajı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi üyesi Martins Kazaks'a göre AMB'nin yapacağı herhangi bir ek faiz artışı büyük çaplı olmayacak. Kazaks, Euro Bölgesi'nde enflasyon yavaşlarken, para politikası patikasına karar vermeden önce AMB'nin yeni üç aylık projeksiyonlarını ve Ağustos ayı enflasyon verilerini görmesi gerektiğini söyledi.

Perşembe günü Letonya'nın TV3 kanalına verdiği demeçte Kazaks, "Faiz oranları konusunda büyük yükseliş geride kaldı. Önümüzdeki aylara bakacak olursak, eğer faiz oranlarında bir artış olacaksa, bu gerçekten çok küçük olacaktır" ifadelerini kullandı.



Bloomberg anketine katılan analistler, enflasyon baskıları azalsa ve bölgenin ekonomik beklentileri kötüleşse bile mevduat faizinde son bir çeyrek puanlık artışla faizin yüzde 4'e çıkmasını öngörüyor.

Euro Bölgesi şimdiye kadar resesyondan kaçınırken, en büyük üyesi olan Almanya kış mevsimindeki gerilemenin ardından durgunluğa girdi.