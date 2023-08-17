2021’den bu yana ilk kez: Japonya’nın ihracatı düştü

Japonya Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, Japonya'nın ihracatı Temmuz ayında düştü. Bu, 29 ay sonra gerçekleşen ilk düşüş oldu.

İhracat Temmuz ayında, mineral yakıtlar ve yarı iletken üretim ekipmanı gibi kalemlerin sevkiyatının azalması nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 düştü. Ekonomistler ihracatın yüzde 0,8-1,0 oranında düşmesini bekliyorlardı. İhracat Haziran ayında yüzde 1,5 artmıştı.

Temmuz ayında Çin'e ihracat yüzde 13,4 ve Asya'ya yapılan ihracat yüzde 13,2 oranında geriledi.

ABD ve Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat ise otomobil parçaları ve elektrikli araç sevkiyatlarının etkisiyle sırasıyla %13,5 ve %12,4 oranında artarak büyümeye devam etti.

Temmuz ayında ticaret dengesi 78,7 milyar yen açık verdi. Beklenti 24,6 milyar yen fazla oluşacağı yönündeydi.