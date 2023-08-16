Apara Ekonomi Yeni Zelanda'da faiz değişmedi
Giriş Tarihi: 16.8.2023 09:39

Yeni Zelanda'da faiz değişmedi

Yeni Zelanda’da faiz değişmedi

Yeni Zelanda Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Yeni Zelanda Merkez Bankası, ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda üst üste ikinci toplantısında gösterge politika faizini yüzde 5,5'te sabit tuttu.

Yeni Zelanda Merkez Bankası yaptığı açıklamada, faiz oranlarının mevcut seviyesinin harcamaları ve dolayısıyla enflasyon baskısını kısıtladığını söyledi.

Enflasyonun maksimum sürdürülebilir istihdamı desteklerken hedef aralığı olan yüzde 1 ila yüzde 3'e geri dönmesini sağlamak için resmi nakit oranının "öngörülebilir gelecekte kısıtlayıcı seviyelerde kalması gerektiğini" ekledi.

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Yeni Zelanda'da faiz değişmedi
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