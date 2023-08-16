İngiltere’de enflasyon 1,5 yılın en düşük seviyesinde

İngiltere'de parasal sıkılaştırma süreci devam ederken, yıllık enflasyon da 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ülkede Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 6,8 olarak kaydedildi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 6,7 olması yönündeydi. Böylece manşet enflasyon verisi altı ay içinde beşinci kez tahminleri aştı.

Aynı dönemde aylık bazda ise negatif enflasyon görüldü. Temmuz'da tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 düştü. Bu veriye ilişkin beklenti ise yüzde 0,5 düşüş olarak belirlenmişti.

Fiyatlarda özellikle ulaştırma grubundaki yükselişin etkisi öne çıktı.

Çekirdek enflasyon tarafında ise yatay seyir dikkat çekti. Enerji ve gıda hariç tüketici fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 6,9 arttı. Haziran ayında da yıllık çekirdek enflasyon bu seviyedeydi. Bloomberg anketinde çekirdek enflasyon beklentisi ise yüzde 6,8 olmuştu.

İNGİLTERE'DE FAİZ 15 YILIN ZİRVESİNDE, ENFLASYON 1,5 YILIN DİBİNDE

İngiltere Merkez Bankası son toplantısında politika faizini yüzde 5,25 ile 15 yılın zirvesine çıkarmıştı.

Karar metninde faiz patikasına ilişkin yönlendirme büyük ölçüde önceki metinlerdeki haliyle korunurken fiyat baskılarının daha kalıcı olması durumunda para politikasında daha fazla sıkılaşmaya gerek olabileceği belirtilmişti.