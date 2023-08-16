İki banka Çin büyüme tahminini indirdi

Çin'de düşük iç talep, azalan ihracat ve zayıflayan gayrimenkul sektörü kaynaklı ekonomik sıkıntılar yatırım bankalarının aşağı yönlü büyüme tahmini açıklamasına yol açıyor.

Mayıs ayı başında Çin'in bu yıl yüzde 6,4 büyüyeceğini öngören JPMorgan ekonomistleri bu tahminlerini yüzde 4,8 ile keskin bir şekilde aşağı yönlü revize etti. Bankaya göre Çin ekonomisi gelecek yıl yüzde 4,2 büyüyecek ve böylece büyüme üç yıl üst üste resmi hedef olan yüzde 5'in altında kalacak.

Barclays ekonomistleri de salı günü açıklanan ekonomik verilerin ardından 2023 Çin büyüme tahminlerini 0,4 puan aşağı çekerek yüzde 4,5'te belirledi. Gayrimenkulde yaşanan sorunlar Country Garden'ın tahvil ödemesini kaçırmasının ardından Çin'in gölge bankacılık sektörüne de yayılıyor.

Zhongrong International Trust yöneticisi Wang Qianq yatırımcılara 8 Ağustos itibarıyla bir dizi üründe ödemeleri kaçırdıkları bilgisini verdi. Konuya yakın kaynaklara göre Wang kimisi kısa vadeli enstrüman olan en az 30 üründe ödemelerin geciktiğini aktardı.

Çin Merkez Bankası'nın hamleleri ise devam ediyor. Banka beklenenden yüksek yuan referans oranı belirlerken şubat ayından bu yana piyasaya en yüksek miktarda likidite enjekte etti.