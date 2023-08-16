Çin’de konut krizi derinleşiyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre 70 şehirdeki yeni konut fiyatları temmuzda aylık yüzde 0,23 düşüş kaydetti. Sıfır konutta haziran ayındaki düşüş yüzde 0,06 seviyesindeydi.

İkinci el konut piyasasında ise temmuzda yüzde 0,47 düşüş yaşandı. China Index Holdings Araştırma Direktörü Chen Wenjing yavaşlamanın ağustos ayında da sürdüğünü belirterek "Kısa vadede bu durum sürebilir" değerlendirmesini yaptı.

Fiyatların düşüş trendine girmesi Country Garden gibi temerrütteki gayrimenkul geliştiricileri için kötü haber anlamına geliyor. Bu dev tahvil fonlarının Country Garden riski de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Blackrock 358,5 milyon dolar, Allianz 301 milyon dolar Country Garden tahvili tuttuğunu açıkladı. Daha önce HSBC 343,6 milyon dolar, Fidelity ise 187,1 milyon dolar Country Garden tahvili pozisyonu olduğunu açıklamıştı.