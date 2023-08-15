Tahminlerin üzerinde geldi: Japon ekonomisi büyüdü

Japonya'da Kabine Ofisi'nin açıkladığı verilere göre GSYH Nisan-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 6,0 oranında büyüyerek, dış talebin öncülüğünde üst üste üçüncü çeyrekte de genişleme kaydetti. 2020'nin son çeyreğinden bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti

Ekonomistler ise yüzde 1,5-2,9 arasında değişen oranlarda büyüme bekliyorlardı

İkinci çeyrekte, Japon yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 düşerken, ihracat yüzde 3,2 arttı. Sermaye harcamaları ise yatay seyretti.

Net ihracat, büyümeye 1,8 puan katkıda bulundu.