İngiltere’de sterlin değer kazandı

İngiltere'de ücretlerinin ikinci çeyrekte rekor bir hızla arttığını gösteren verilerin ardından İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) enflasyonla ilgili endişelerinin artacağı ve faiz artırımlarını sürdüreceği değerlendirmeleri İngiliz sterlinine (GBP) değer kazandırdı.

İngiliz sterlinine GBP, verilerin hemen ardından ABD doları karşısında yüzde 0,28 artışla 1,2720 seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda yüzde 0,24 artışla 1,2713 dolardan işlem görüyor.

GBP, euro karşısında da hafifçe güçlendi. EURGBP 85,90 pence seviyesinde.

ONS, Haziran ayına kadarki üç aylık dönemde ikramiyeler hariç haftalık ücretlerin bir önceki yıla göre %7,8 oranında arttığını ve bunun 2001 yılından bu yana en yüksek yıllık büyüme oranını temsil ettiğini açıklamıştı.