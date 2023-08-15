Gelişen piyasalarda Arjantin-Rusya sarsıntısı

Arjantin ve Rusya para birimlerinin dolar karşısında sert bir şekilde değer kaybetmesi gözleri yeniden gelişen ülkelere çevirdi. Ekonomiyi dolarize etmeyi vaat eden radikal sağ siyasetçisi Javier Milei'nin pazar günü merkez partileri karşısında elde ettiği ön seçim zaferi sonrası Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez pezonun dolar karşısında yüzde 18 devalüe edildiğini duyurdu. Böylece bir dolar 350 pezoya yükseldi.

Arjantin Merkez Bankası politika faizini yüzde 97'den yüzde 118'e yükseltti. Ülkedeki enflasyon oranı yüzde 115 seviyesinde ve son devalüasyonla daha da kötüleşecek gibi gözüküyor. Ülkede elektronik perakendecilerden restoranlara kadar birçok işletmeci tedarikçilerinin bir gecede yüzde 20 fiyat artışı yapmasına tanıklık etti.

Savaş maliyetinin artması ve ihracatının hızla azalması üzerine para birimi rubledeki değer kaybının hızlanması üzerine Rusya da panik butonuna basmış durumda. Rusya Merkez Bankası salı günü acil olarak toplanarak faiz kararı açıklayacak. Dolar/Ruble kuru pazartesi günü 100 seviyesini aşmıştı. Bu gelişmeden kısa bir süre önce ise Kremlin ekonomi danışmanı Maxim Oreshkin rubledeki değer kaybı için merkez bankasını suçlamıştı.

Rusya Merkez Bankası geçtiğimiz ay faizi 100 baz puan artışla yüzde 8,5'e yükseltmişti.