Fitch uyardı: ABD bankalarının notu düşürülebilir

Fitch Ratings analisti, ABD bankacılık sektörünün başka bir türbülans kaynağına daha yaklaştığı uyarısında bulundu ve JPMorgan'ı da kapsayabilecek şekilde düzinelerce ABD bankasının notunun kapsamlı bir şekilde düşürülmesi riski olduğunu bildirdi.

Fitch, Haziran ayında ABD bankacılık sektörün sağlığına ilişkin değerlendirmesini düşürmüştü. CNBC'ye konuşan Chris Wolfe'un söylediğine göre bu hareket bankaların notlarının düşürülmesini tetiklemediği için büyük ölçüde fark edilmemişti.

Wolfe, "Eğer A+'ya düşürürsek, bu tüm finansal ölçütlerimizi yeniden ayarlar ve muhtemelen negatif derecelendirme eylemlerine dönüşür," dedi.

Wolfe'a göre, JPMorgan gibi üst düzey kuruluşların notları düşürülürse, Fitch en azından tüm emsallerinin notlarını düşürmeyi düşünmek zorunda kalacaktır. Bu da potansiyel olarak bazı zayıf kreditörleri yatırım yapılamaz statüsüne yaklaştırabilir.

Wolfe, bu potansiyel hamlenin zamanlaması veya düşük dereceli firmalar üzerindeki etkisi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyledi.

Wolfe, "Hem mutlak hem de göreceli olarak bazı kararlar vermemiz gerekecek," dedi. "Mutlak bazda, halihazırda birçok şeyi iskonto ettiğimiz bazı BBB- bankalar olabilir ve belki de notlarını koruyabilirler."