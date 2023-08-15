Çin genç işsizlik verilerinin yayınlanmasını askıya aldı

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) sözcüsü Fu Linghui, veri toplama yöntemlerini "optimize" etmeye çalışırken verilerin yayınlanmasının askıya alınmasına karar verdiklerini duyurdu.

"Son yıllarda üniversite öğrencilerinin sayısı artmaya devam etti. Mevcut öğrencilerin ana sorumluluğu ders çalışmaktır. Toplum, mezun olmadan önce iş arayan öğrencilerin işgücü anketlerine ve istatistiklerine dahil edilip edilmemesi konusunda farklı görüşlere sahip" diye konuşan Fu, bu konunun yanı sıra şu anda 16-24 olarak belirlenen yaş aralığının tanımının da "daha fazla araştırmaya ihtiyacı olduğunu" savundu.