Arjantin’den 21 puanlık faiz artışı

Arjantin daha önce Merkez Bankası'nı yakma sözü veren popülist politikacı Milei'nin ön seçimde şaşırtıcı derecede güçlü bir destek kazanmasının ardından Pazartesi günü varlıklarının serbest düşüşe geçmesi sonrası piyasaları rahatlatmak amacıyla sert önlemler aldı.

Bir Merkez Bankası yetkilisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, pesonun Cuma günkü kapanış fiyatının 287 peso seviyesine kıyasla dolar başına 350'den işlem göreceğini söyledi. Merkez bankası ayrıca politika faizini mevcut yüzde 97'den yüzde 118'e yükseltecek.

PESO YÜZDE 14 DEĞER KAYBEDEREK REKOR SEVİYELERE GERİLEMİŞTİ

Arjantin pesosu paralel piyasalarda toparlanmadan önce yüzde 14 değer kaybederek rekor düşük seviyeleri görürken ülkenin zaten sıkıntılı olan borcu gelişmekte olan piyasalarda düşüşlere neden oldu.

Yaşanan satış dalgası Javier Milei'nin Pazar günü gerçekleştirilen ön seçimlerde oyların yaklaşık üçte birini elde etmesi sonrasında geldi. Kongre üyesi isim kendisini bir özgürlükçü olarak tanımlıyor ve ekonominin dolarlaştırılmasını destekliyor.

Bir dönem kongre üyeliği yapan politikacı, ülkeyi krizden krize sürükleyerek yıllarca ekonomiyi kötü yönettiğini söylediği bir siyasi sınıfa karşı kampanya yürütmüştü.

10 YIL İÇİNDE 6. RESESYONUNA GİRMEYE HAZIRLANIYOR

Arjantin 10 yıl içinde altıncı resesyonuna girmeye hazırlanıyor ve yüzde 100'ü aşan enflasyonla mücadele ediyor. Milei, pesoyu atıp yerine ABD dolarını koyarak fiyat artışlarını dizginleyebileceğini söylüyor ancak birçok ekonomist bu hamlenin mali kargaşaya yol açacağına dikkat çekiyor.

Gerçekleştirilen ön seçimde Arjantin'in merkez sağ muhalefet koalisyonu oyların yaklaşık yüzde 28'ini alarak ikinci olurken, sol eğilimli iktidardaki parti yaklaşık yüzde 27 ile oy aldı.

New York'taki Oppenheimer & Co. Genel Müdürü Fernando Losada sonuçlarla ilgili, "Mesaj çok açık: Siyasi sınıfı cezalandırmak için bıkmış, düzen karşıtı oy veren kesim kazandı" dedi.

Milei, karşılaştırıldığı ABD'den Donald Trump ve Brezilya'dan Jair Bolsonaro gibi kışkırtıcı bazı sosyal görüşlere sahip. Arjantinli politikacı yeni oluşturulan Kadın Bakanlığı'nı ve ırkçılığa karşı savunuculuk yapan bir kamu kurumunu ortadan kaldıracağını, kürtaj kısıtlamalarını sıkılaştıracağını ve ülkede silah satın alımını kolaylaştıracağını belirtmişti.

Siyasi analistler, Milei'nin sosyal meselelere ilişkin harekete geçiren görüşlerinin koalisyonlar kurmayı ve gündemini uygulamayı zorlaştırabileceğini söylediler.