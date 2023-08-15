Apara Ekonomi Almanya'da ekonomik duyarlılık endeksinde beklenmedik yükseliş
Giriş Tarihi: 15.8.2023 13:55 Son Güncelleme: 15.8.2023 14:12

Almanya'da ekonomik duyarlılık endeksinde beklenmedik yükseliş

Almanya’da ekonomik duyarlılık endeksinde beklenmedik yükseliş

Almanya'da ekonomik duyarlılık endeksi Ağustos ayında beklenmedik şekilde artış göstererek 12,3 puana yükseldi.

Almanya'da ekonomik araştırma enstitüsü ZEW tarafından hazırlanan ekonomik duyarlılık endeksi Ağustos ayında beklenmedik şekilde yükseldi. Alman yatırımcının moralini yansıtan ve Temmuz ayında -14,7 puan olan ekonomik duyarlılık endeksi Ağustos ayında -12,3 puana yükseldi. Analistler Ağustos ayında Endeks'in -14.7 seviyesinde kalmasını bekliyorlardı.

ZEW Başkanı Achim Wambach, "Finans piyasası uzmanları yılsonuna kadar ekonomik durumda hafif bir iyileşme bekliyor. Ancak bu yüksek beklentiler, Almanya'daki mevcut ekonomik duruma ilişkin değerlendirmenin önemli ölçüde kötüleştiği bir bağlamda ele alınmalıdır" dedi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki cari durumun değerlendirilmesini ölçen endeks ise Ağustos ayında beklentilerin üzerinde düşerek Temmuz ayındaki -59,5'ten -71.3'e geriledi.

Analistler Ağustos ayı için cari mevcut durum endeksinin -63,0 olmasını bekliyorlardı.

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Almanya'da ekonomik duyarlılık endeksinde beklenmedik yükseliş
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