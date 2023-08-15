ABD’de enflasyon beklentileri geriledi

New York Fed tarafından dün yayınlanan ankette, Amerikalıların önümüzdeki birkaç yıl içinde daha zayıf enflasyon beklediklerini gösterdi.

NY Fed anketine katılanların gelecek bir yıl için enflasyon beklentileri Haziran ayındaki %3,8'den yüzde %3,5'e geriledi. Bu, Nisan 2021'den bu yana görülen en düşük değer oldu. New York Fed, üç ve beş yıllık enflasyon beklentilerinin de %3'ten %2,9'a gerilediğini belirtti.

Anket ayrıca, konut fiyatlarında beklenen artışın Haziran ayındaki %2,9'dan Temmuz ayında %2,8'e gerilediğini gösterdi.

Anket, kişisel finans ve iş piyasasına ilişkin beklentilerde de daha olumlu bir tablo ortaya koydu. New York Fed, bir yıl öncesine kıyasla daha fazla katılımcının kişisel mali durumlarını olumlu olarak değerlendirdiğini ve daha azının durumlarını olumsuz olarak gördüğünü belirtti. Bir yıl sonra durumlarının daha iyi olmasını bekleyenlerin oranı Eylül 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.