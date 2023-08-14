Çin yönergeleri yayınladı: Yabancı yatırım ortamı iyileşecek mi?

Çin Devlet Konseyi, ülkenin yabancı yatırım ortamını daha da iyileştirecek ve daha fazla yabancı yatırım çekecek yönergeler yayınladı.

Devlet Konseyi'nin yayınlandığı ve 24 ilke içeren belgede, yetkililerin fikri mülkiyet haklarının uygulanmasının güçlendirilmesi de dahil olmak üzere yabancı yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını arttırması gerektiği vurgulandı.

Belgede ayrıca, yabancı yatırımcıların karlarının Çin'e yeniden yatırılmaları halinde gelir vergisi stopajından geçici olarak muaf tutulmaları gibi yabancı yatırımcı işletmelerine yönelik mali destek ve vergi teşviklerinin artırılmasına yönelik yönergeler de yer aldı.

Devlet Konseyi, sınır ötesi veri akışları için "uygun ve güvenli bir yönetim mekanizması" araştıracağını da belirtti.