Yeni Zelanda’da enflasyon baskıları hafifliyor

Yeni Zelanda İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, gıda fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı. Bu 2022 yılı Şubat ayından bu yana görülen ilk düşüş oldu.

Gıda fiyatlarında düşüşe yüzde 4,1 ile taze meyve ve sebze destek verdi. Et, kümes hayvanları ve balık fiyatlarında da yüzde 0,3 gerileme yaşandı.

Gıda fiyatlarında geçen yılın aynı ayına göre ise artışı hızı yüzde 12,5'den yüzde 9,6'ya indi. Bu seviye 2022 yılı Eylül ayından bu yana görülen en düşük seviye olarak kaydedildi.